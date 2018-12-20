مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة 0.5% مع نهاية تعاملات الخميس

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بمشتريات أجنبية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.5% إلى مستوى 13137 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.4%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 77.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 58.4 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 18.9 مليون جنيه.

وكانت البورصة أغلقت تعاملات الأمس على هبوط بنسبة 0.3% عند مستوى 13078 نقطة.