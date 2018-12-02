المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 13.4 مليار جنيه.. والفائدة ترتفع

كتبت- منال المصري:

باعت، اليوم الأحد، وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 13.4 مليار جنيه لأجلي 91 يوما "3 أشهر"، و266 يوما "9 أشهر"، وسط ارتفاع في العائد خلال العطاء.

وتلقت المالية بذلك مبالغ أقل بقيمة 4.85 مليار جنيه عن طلبها في بداية إعلان الطرح، والذي بلغ 18.250 مليار جنيه.

وباعت المالية أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 6.1 مليار جنيه بعد قبول 174 طلبا من أصل 198 طلبا بقيمة 10.3 مليار جنيه تقدمت للشراء، حيث ارتفع العائد إلى 19.4% مقابل 19.3% خلال العطاء السابق.

وكانت المالية طلبت في أول العطاء أذون من هذا الأجل بقيمة 9.750 مليار جنيه.

وباعت المالية أذون خزانة لأجل 266 يوما بقيمة 7.3 مليار جنيه بعد قبول 94 طلبا من أصل 108 طلبات بقيمة 10.4 مليار جنيه تقدمت للشراء، حيث ارتفع العائد إلى 19.971% مقابل 19.949% خلال العطاء السابق.