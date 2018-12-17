أسعار الدواجن تتراجع والبيض يرتفع في الأسواق اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن بنحو جنيه للكيلو الواحد في المزرعة، اليوم الإثنين، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتراجع كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم إلى 19 جنيهًا مقابل 20 جنيهًا، ليسجل 24 جنيهًا بالأسواق مقابل 25 جنيهًا، بحسب السيد.

وأرجع السيد، تراجع الأسعار إلى ضعف الإقبال خلال هذة الأيام، رغم توافر كميات من الدواجن تكفي حاجة الاستهلاك.

وفي المقابل ارتفعت أسعار كرتونة البيض بنحو جنيهين، لتسجل 30.5 جنيه بالمزرعة، ويتراوح سعرها بين 34 و35 جنيهًا بالأسواق، بحسب السيد.

وأضاف السيد، أن سعر الكتكوت ارتفع إلى بين 4 و5 جنيهات، مقابل سعر يتراوح بين 3 و4 جنيهات، نتيجة زيادة الإقبال من المربيين.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.