وزير البترول يشكل لجنة فنية قانونية لبحث أسباب حريق بئر "عسل"

كتب- مصطفى عيد:

قرر طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تشكيل لجنة فنية قانونية على أعلى مستوى لمعرفة أسباب حريق في بئر البترولي "عسل 35" بمنطقة رأس سدر والآثار الناتجة عنه، بالإضافة إلى الاتفاق على برنامج لإطفاء البئر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن الوزير تفقد اليوم موقع حفر البئر التنموي "عسل 35" الواقع بمنطقة صحراوية على مسافة 35 كيلو متر جنوب مدينة رأس سدر للمتابعة الميدانية والوقوف على أعمال السيطرة على الحريق.

ونشب مساء أمس حريقًا في بريمة حفر تابعة لشركة ميديتيرا المتعاقدة على القيام بأعمال حفر البئر مع الشركة العامة للبترول إحدى شركات هيئة البترول، وحدث تدفق مفاجئ نتيجة زيادة ضغط الغاز مما أدى لحدوث الحريق .

وعقد الملا – خلال الزيارة - اجتماعا ضم المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز ، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور محسن النوبي رئيس الشركة العامة للبترول، والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل، ومسؤولي الأمن الصناعي والأمن بالوزارة وشركات المنطقة الجغرافية البترولية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على برنامج العمل لإطفاء البئر الذى يتم حاليا انحساره والسيطرة عليه بواسطة سيارات الإطفاء ووسائل مكافحة الحريق التابعة لكل من شركات قطاع البترول والقوات المسلحة وقوات الدفاع المدني، بحسب البيان.

وأشاد الوزير بتضافر الجميع سواء العاملين بقطاع البترول أو قوات الدفاع المدني أو القوات المسلحة في أعمال السيطرة على الحريق.