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    بعد تراجعها الكبير.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر اليوم

    02:33 م السبت 15 ديسمبر 2018
    بعد تراجعها الكبير.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر اليوم

    مشغولات ذهبية - أرشيفية

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفعت أسعار الذهب 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار بداية التعاملات أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

    وأضاف نجيب أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 622 جنيهًا، مقارنة 612 جنيهًا أمس.

    وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 534 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 710 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4976 جنيهًا.

    وأغلقت البورصة العالمية بالأمس عند 1238 دولار للأوقية، ومازال السعر العالمي مستقر عند نفس المستوى بسبب إغلاق البورصات العالمية، بحسب نجيب.

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