"الكرم للطاقة الشمسية" تضم عضوين جديدين لمجلس إدارتها لدعم خطط التوسع

كتبت - منال المصري:

ضمت شركة الكرم للطاقة الشمسية، الشركة العاملة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، عضوين جديدين لمجلس إداراتها، هما الخبير المصرفي وليد حسونة، وخبيرة سوق الأعمال نادية اللوزي، بحسب بيان من الشركة اليوم الخميس.

وقال عمرو الصواف رئيس مجلس إدارة الشركة، إن انضمام "حسونة" و"اللوزي" يمثل إضافة جديدة للشركة في إطار سعيها لتطوير أداء الأعمال والتوسع في المشروعات الاستثمارية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية "كرم سولار" نحو زيادة رأسمالها، وإسراع وتيرة النمو لتنفيذ مشاريعها الجديدة في مجال توليد الكهرباء، فضلا عن تنظيم المعاملات المصرفية والتمويلات، وعقد الاتفاقيات الخاصة بالأعمال وشراء الطاقة الشمسية بالقطاع الخاص.

والخبير المصرفي وليد حسونة هو الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة التابعة للمجموعة المالية هيرميس، بجانب منصبه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تنمية لخدمات المشاريع الصغيرة وشركة التأجير التمويلي التابعتين للمجموعة المالية هيرميس.

كما شغل حسونة منصب المدير العام ورئيس قطاع تمويل الشركات وخدمات بنوك الاستثمار في بنك عودة سابقاً.

ويحظى "حسونة" بسابقة أعمال قام خلالها بتنظيم وتنفيذ العديد من الصفقات الحائزة على جوائز في مجال تمويل المشروعات، وعمليات الدمج والاستحواذ في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العديد من المعاملات المصرفية الاستثمارية، بحسب البيان.

كما نجح حسونة أيضا خلال فترة توليه السابقة لمنصب رئيس قطاع المشروعات والتمويلات المهيكلة في بنك مصر، في تحقيق أعلى تصنيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القروض المشتركة.

وحصل حسونة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، والماجستير في إدارة الأعمال من كلية جاي ماك روبنسون لإدارة الأعمال بجامعة جورجيا، وشهادة التمويل الإسلامي من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار.

وتتمتع نادية اللوزي بخبرة تمتد لأكثر من 19 عامًا في العمل بالسوق المصري، فضلا عن شراكتها في بناء وتطوير الشركات الناشئة وبخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، التمويل، وتجارة المواد الغذائية.

واستهلت "اللوزي" مسيرتها المهنية كعضو مؤسس في "عرب فينانس" لتطوير الأعمال، حيث أُسند لها مسئولية تنظيم الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، فضلا عن التفاوض بشأنها وجمع التمويلات، ثم انتقلت بعد ذلك للعمل كمدير للمشاريع الجديدة ضمن فريق "لينك دوت نت"، واختصت مهامها بتطوير وتقييم جدوى المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار داخل مصر وإقليميًا.

كما عملت "اللوزي" في عام 2004 ولمدة تسع سنوات كعضو مؤسس ومدير إداري في "فاروس" لبنوك الاستثمار، قدمت خلالها الخدمات الاستشارية والإشرافية، بجانب تنفيذ معاملات جاوزت الثلاثة مليارات جنيه في مجالات العقارات وتمويل التجزئة والكيماويات والشركات القابضة وغيرها.

وانضمت اللوزي بعدها إلى شركة توفير للمنتجات الغذائية "كازيون"، لتشغل منصب مدير علاقات المستثمرين وتطوير الأعمال، حيث تعلقت مسئولياتها بإدارة العلاقات مع صناع القرار والمستثمرين والفرق القانونية والمستشارين الماليين والشركاء الاستراتيجيين وغيرهم.

وحصلت نادية اللوزي على بكالوريوس التمويل والأعمال الدولية في كلية ليونارد ستيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك.