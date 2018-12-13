رئيسة جهاز "تنمية المشروعات": انطلاقة كبيرة للمشروعات الصغيرة في 2019

كتب - مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن عام 2019 سيشهد انطلاقة كبيرة للمشروعات الصغيرة، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس.

وأضافت أنه يتم حاليا تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأنه سيتم عرض الاستراتيجية الوطنية لقطاع المشروعات الصغيرة في لأول اجتماع للمجلس.

جاء ذلك خلال استضافة الجهاز الاجتماع الدوري لمجموعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابعة لمجموعة شركاء التنمية، حيث تم تخصيص الجلسة لإلقاء الضوء على المستجدات التي طرأت على قطاع المشروعات وآليات الجهاز واستراتيجيات العمل في الفترة المقبلة.

وأعربت نيفين جامع عن سعادتها بانعقاد اجتماع المجموعة بمقر الجهاز للمرة الأولى، واستضافته لممثلي الدول والجهات المانحة، وهو ما يعكس ثقة هذه الدول والجهات في أداء الجهاز ودوره في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمصر، والمصداقية التي يتمتع بها بين المؤسسات والهيئات العالمية العاملة في نفس المجال بمختلف الدول.

وشارك في الاجتماع جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ونانسي نصير عضوة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، وجهاد عامر عضوة مجلس النواب، ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتناول الاجتماع فلسفة القانون الجديد المشروعات الصغيرة، والاستراتيجية الوطنية لقطاع المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى استراتيجية الجهاز .