وزير التجارة يبحث مع نظيره الجزائري التعاون في مجال صناعة التجميع

القاهرة - مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن هناك إمكانية لتحقيق تعاون صناعي مصري جزائري مشترك في مجالات صناعة التجميع وتوطين الصناعة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

وأشار الوزير إلى ضرورة زيادة التبادل التجاري السلعي بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن عددا كبيرا من المنتجات المصنعة بالبلدين تلقى قبولاً ورواجاً كبيراً لدى المستهلك المصري والجزائري.

جاء ذلك خلال جلسة المباجثات الموسعة التي عقدها نصار مع سعيد جلاب وزير التجارة الجزائري، على هامش المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة الذي تستضيفه مصر حالياً، بحضور نذير العرباوي سفير الجزائر بالقاهرة.

وأكد نصار توافق وجهات النظر المصرية والجزائرية فيما يتعلق بتفعيل العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مختلف دول القارة الأفريقية.

وذكر أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التعاون الصناعي مع مختلف الدول الأفريقية بصفة عامة، والدول العربية بصفة خاصة.

وقال وزير التجارة الجزائري، إن مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة المنعقد بالقاهرة حالياً يمثل نقلة مهمة في مسار المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مطالبا بضرورة تفعيل العمل الأفريقي المشترك للانتهاء من هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن لتوقيع الاتفاقية، وتحقيق التحرير الكامل للتجارة في السلع والخدمات.

وأضاف أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يولي أهمية كبرى لملف التعاون مع دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الجزائر تتبنى حالياً منظومة للتنمية الاقتصادية تعتمد على تنويع الاقتصاد الجزائري بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة.

وذكر الوزير الجزائري أن أهم الصناعات التي يتم التركيز عليها في الجزائر حالياً تشمل الصناعات التكنولوجية، والسيارات، وإنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة، بجانب الصناعات الكبيرة وهو ما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي بالاقتصاد الجزائري.