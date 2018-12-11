بنك القاهرة يقرر تعيين أحمد ماهر رئيسًا لفرع البنك في أوغندا

كتبت-منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك قرر تعيين أحمد ماهر، رئيس قطاع ائتمان الشركات بالبنك لتولي رئيس فرع بنك القاهرة في أوغندا، وذلك بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك بأوغندا .

وأضاف على هامش انعقاد مؤتمر افتتاح المعرض التجاري الأفريقي الدولي (IATF)2018 اليوم الثلاثاء، أن البنك يستهدف تحويل فرع بنك القاهرة بأوغندا ليكون نقطة انطلاق لتمويل التجارة البينية بين مصر ودول شرق أفريقيا الكوميس.

وقال إن البنك رفع عدد المراسلين في الدول الأفريقية بهدف زيادة التجارة بين مصر وأفريقيا.

وبحسب فايد فإن البنك يدرس فتح مكتب تمثيلي في عدد من الدول الأفريقية مثل كينيا وتنزانيا.