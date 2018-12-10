الملا: 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارت 14 مليار دولار خلال 4 سنوات

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالي 14 مليار دولار، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتي البحر الأحمر وجنوب مصر، خلال الأربع سنوات الماضية.

وأضاف الوزير في كلمته خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الثانى للطاقة، إن وزارته خفضت مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث لتصل إلى 1.2 مليار دولار بنهاية يونية 2018، وهي أقل قيمة منذ عام 2010، بحسب بيان من وزارة البترول.

وأشار الملا إلى أنه تم تنفيذ 24 مشروعاً لتنمية حقول الغاز، خلال الأربع سنوات الأخيرة، أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الإسكندرية، حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة الكبرى في زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2015/2016 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية سبتمبر 2018.

وبحسب الملا، تم رفع كفاءة معامل التكرير والتوسع في مشروعات البنية الأساسية وتعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز من خلال صناعة البتروكيماويات حيث تم تنفيذ 3 مشروعات بإجمالي استثمارات 4 مليارات دولار لزيادة إنتاج البتروكيماويات وجاري تنفيذ 4 مشروعات خلال الأربع سنوات القادمة.

وأشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.6 مليون وحدة خلال الأربع سنوات الماضية، وتنفيذ برنامج عمل شامل لإصلاح دعم الطاقة وترشيد استهلاكها.

واستعرض الملا، خلال المؤتمر، استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال عدة محاور حيث تم تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المعنية لدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيقه، بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة في سوق الغاز المصري فضلاً عن التعاون المستمر مع دول شرق المتوسط والاتحاد الأوروبي من خلال توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال البترول والغاز، بحسب الملا.

ويرى الملا أن مصر تتمتع بكافة المقومات من محطات إسالة وشبكة خطوط أنابيب ومستودعات تخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر ومعامل تكرير مما يؤهلها لتصبح مركزًا اقليميًا للطاقة.