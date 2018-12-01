بعد تراجعه عالميًا.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم؟

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، جنيهين، مقارنة بأسعار الأمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 610 جنيهات مقابل 612 جنيهًا للجرام أمس.

وأوضح أن التراجع سببه هبوط أسعار المعدن عالميًا بنحو 3 دولارات للأوقية.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 522.8 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 24 إلى 697 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 4880 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب، أمس الجمعة مع ارتفاع الدولار قبيل محادثات بشأن التجارة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين، وفقا لوكالة رويترز.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ النزاع التجاري المستمر بين بلديهما أثناء اجتماع يوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، حيث من المتوقع أن تهيمن التوترات التجارية العالمية على جدول الأعمال.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.24 % إلى 1221.37 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.33 %لتبلغ عند التسوية 1220.10 دولار للأوقية.

وتراوحت أسعار الذهب في نطاق بين 1210.65 دولار و1230.07 دولار على مدار الأسبوعين المنقضيين.