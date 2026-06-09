كشفت تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من محكمة جنايات القاهرة، في قضية المخدرات الكبرى المتهم بها المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرين، عن نتائج فحص المواد المضبوطة، مشيرًا إلى أن إحدى المواد المضبوطة تُعد من المواد المخدرة ذات التأثير الإدماني، رغم عدم ورود اسمها صراحة ضمن قرارات وزير الصحة الخاصة بإدراج المواد المخدرة.

المواد المضبوطة

وخلصت اللجنة إلى أن من بين المضبوطات مركب "MDMB-en-PINACA"، وهو أحد المركبات المصنعة التي تؤثر على الجهاز العصبي وتسبب الإدمان، فضلًا عن أضرارها على الصحة النفسية والقدرات العقلية والسلوكية.

ورغم أن اسم المادة غير مدرج بشكل مباشر ضمن قرارات وزير الصحة أرقام 440 لسنة 2018 و711 لسنة 2018 و177 لسنة 2019، فإن اللجنة رأت أنها تخضع لتلك القرارات باعتبارها نظيرًا كيميائيًا لمواد مخدرة مدرجة بالفعل، لتشابهها معها في التركيب الكيميائي والتأثير البيولوجي.

وأشار التقرير إلى أن مفهوم "النظائر" الذي استندت إليه اللجنة يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في مكافحة المخدرات التخليقية، والتي توسع نطاق التجريم ليشمل المواد المماثلة للمواد المخدرة الخاضعة للرقابة، حتى وإن لم تُذكر أسماؤها صراحة في الجداول الرسمية.

الدراسات الفنية للجان المختصة

وأضافت اللجنة أن هذا التفسير يستند إلى الاتفاقيات الدولية التي استندت إليها قرارات وزير الصحة، وعلى رأسها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، فضلًا عن الدراسات الفنية التي أعدتها اللجان المختصة قبل إصدار تلك القرارات.

كما تبين للجنة أن إحدى المواد الأخرى المضبوطة، وهي مادة "ADB"، تُستخدم كمركب وسيط في تصنيع عدد من المواد المخدرة التخليقية، ما يمنحها أهمية خاصة في عمليات إنتاج تلك المواد.

وانتهى التقرير إلى أن المادة "MDMB-en-PINACA" تدخل في نطاق المواد المخدرة الخاضعة للرقابة القانونية باعتبارها نظيرًا لمواد مدرجة بقرارات وزير الصحة، بينما تعد مادة "ADB" من المواد التي يمكن استخدامها في تحضير مركبات مخدرة أخرى.

وأوضح التقرير أن اللجنة راجعت التقارير الفنية السابقة الخاصة بالمضبوطات، كما أجرت معاينة للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي واطلعت على الأجهزة المستخدمة في التحليل، للتحقق من سلامة الإجراءات والنتائج التي توصل إليها خبراء المعمل بشأن طبيعة المواد المضبوطة وتركيبها الكيميائي.

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