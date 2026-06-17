كتب - إيمان العربي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 آخرون في واقعة مشاجرة معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، عن شهادة المحامي المجني عليه في الواقعة.

وشهد المحامي زياد عكاشة في تحقيقات النيابة -حصل "مصراوي" على نسخة منها- أنه حال تواجده أمام معرض سيارات الشاهد السادس، أبصر قدوم المتهمين مستقلين 3 سيارات، وترجلوا منها وهم يندفعون صوبه بطريقة أثارت الرعب في نفسه.

وتابع المجني عليه أن المتهمين ابتدروه سبًا، وقام المتهم الثاني (جون نخنوخ) بصفعه على وجهه، وإحداث إصابته بيده الموصوفة بالتقرير الطبي، وذلك لفرض السطوة عليه وإرغامه على الإرشاد عن مكان تواجد الشاهد السادس، ثم دخلوا المعرض وظلوا بداخله لدقائق قبل مغادرته.

وأحالت النيابة العامة المتهمين صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، وأحمد إسماعيل (الحداد)، وأحمد أبو ضيف، ومحمد خلاف، ومؤمن زنهاري، وهاني محمد، ووليد رسمي، ومعتز محمد، وأحمد أشرف، وإسلام محمد، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم يتزعمه المتهم الأول، تخصص في فرض السيطرة والنفوذ باستخدام القوة والعنف والتهديد.



اقرأ أيضا

"استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".. أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في مشاجرة التجمع| انفراد





تصل للمؤبد.. ما هي عقوبة صبري نخنوخ المحتملة بعد إحالته للمحاكمة؟





ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)



