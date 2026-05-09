النيابة العامة تنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي

كتب : أحمد أبو النجا

12:48 م 09/05/2026
    تدريب 160 عضو نيابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي (3)
    تدريب 160 عضو نيابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي (2)
    تدريب 160 عضو نيابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي (4)

نظّمت النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامجًا تدريبيًا بعنوان “الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي”، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وضمن استراتيجية التطوير والتدريب.

4 دورات تدريبية و160 مشاركًا

نُفذ البرنامج داخل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، وشمل 4 دورات تدريبية استفاد منها 160 عضوًا من أعضاء النيابة العامة.

محاور البرنامج وأبرز موضوعاته

تناول البرنامج مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وإطار التحول الرقمي في الدولة المصرية، والضوابط القانونية والأخلاقية، إلى جانب الأمن السيبراني وحماية البيانات والتطبيقات العملية في تحسين الخدمات الحكومية.

أهداف لتعزيز بيئة العمل القضائي

استهدف البرنامج رفع الوعي الرقمي، وتنمية مهارات الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، ودعم القدرة على مواجهة المخاطر السيبرانية، وتعزيز كفاءة الأداء داخل منظومة النيابات.

مخرجات تدريبية تدعم التحول الرقمي

أسفر البرنامج عن تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية، وتحسين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ودعم فهم منظومة التحول الرقمي للدولة، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية.

