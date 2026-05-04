مصرع سيدة وإصابة 7.. الداخلية توضح تفاصيل حادث اقتحام ميكروباص لمطعم في المرج

كتب : علاء عمران

01:44 م 04/05/2026

ضبط المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اصطدام سيارة ميكروباص بعدد من المواطنين بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ أول الشهر الجاري، تبلغت الأجهزة الأمنية بوقوع حادث أثناء قيادة سائق سيارة ميكروباص بدون تراخيص، حيث اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى اصطدامه بعدد من المواطنين.

ضحايا الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة، إلى جانب وفاة ربة منزل متأثرة بإصابتها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ضبط السائق

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة في حينه، وتبين أنه مقيم بمحافظة الفيوم، كما كشفت التحريات أنه كان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة وقت وقوع الحادث.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

