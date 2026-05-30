كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور طفل يقود سيارة "ربع نقل" بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص.

كما أمكن تحديد وضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ضبط طفل قاد سيارة ربع نقل في الشرقية

وباستدعاء والد الطفل، مالك السيارة، أقر بأن نجله كان يقود السيارة بتاريخ 27 من الشهر الجاري أثناء مساعدته له في العمل. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

