شهدت الأيام الثلاثة لعيد الأضحى سلسلة من المشاجرات الدامية في عدد من المحافظات، تحولت خلالها أجواء الاحتفال والتنزه إلى وقائع عنف واعتداءات متبادلة، بسبب خلافات بدأت لأسباب بسيطة لكنها انتهت بطعنات وإصابات خطيرة وسقوط ضحايا، وسط تحركات أمنية مكثفة لضبط المتورطين وكشف الملابسات.

ومن دمياط إلى الجيزة وبني سويف والقاهرة، تنوعت أسباب الخناقات ما بين خلافات على "ركنة سيارة"، أو "مقعد داخل المترو"، و"سماعة إيربودز"، بينما تحولت بعض الوقائع إلى مشاهد بلطجة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي والحجارة، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين المواطنين خلال أيام العيد.

شاب يصارع الموت في دمياط

داخل قرية هادئة اعتادت استقبال العيد بالزيارات العائلية والتكبيرات، تحولت الأجواء فجأة إلى حالة من الصدمة بعدما سقط الشاب "زياد حمادة الطهراني" غارقًا في دمائه إثر اعتداء عنيف بسلاح أبيض.

الاعتداء تسبب في إصابة الشاب بجروح وقطوع خطيرة بالرأس والوجه، وسط صرخات الأهالي الذين سارعوا لنقله إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، حيث دخل غرفة العناية المركزة في حالة حرجة.

وعلى الجانب الأمني، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم خلال أقل من ساعة، بعدما حاول الهروب تجاه بورسعيد، فيما قررت جهات التحقيق حبسه على ذمة القضية.

"شهيد الشهامة" في بني سويف

محاولة شاب لإنقاذ فتيات من المضايقات تحولت خلال لحظات إلى جريمة قتل هزت شوارع بني سويف في أول أيام عيد الأضحى.

وبحسب روايات شهود العيان، تدخل الشاب "سيف" بعدما شاهد مجموعة من الشباب يضايقون فتيات بالشارع، قبل أن تتطور المشادة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي انتهى بطعنة قاتلة.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط عدد من المتهمين خلال ساعات قليلة، بينما تواصل النيابة التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة.

جريمة عزبة النخل

بين تكبيرات العيد وحركة الأهالي بالشوارع، تحولت إحدى مناطق عزبة النخل إلى مسرح لجريمة مأساوية راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

المجني عليه "أحمد سعيد"، الابن الوحيد لوالدته، تعرض لطعنة نافذة خلال مشاجرة مع 3 أشخاص بسبب خلافات سابقة، ليسقط غارقًا في دمائه قبل نقله للمستشفى.

وعقب الواقعة، انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبدأت في جمع التحريات والاستماع إلى أقوال الشهود، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل الحادث.

"ساطور" في الجيزة.. وتهديد فتاة بالقتل

حالة من الرعب سيطرت على المارة بأحد شوارع الجيزة بعدما ظهر شخص يشهر "ساطورًا" في وجه فتاة مهددًا إياها بالقتل أمام المواطنين.

وبحسب الفيديو المتداول، حاول شخصان يستقلان دراجة نارية التعدي على الفتاة وجذبها من ملابسها، قبل أن يتدخل الأهالي لإنقاذها وإبعادهما عن المكان.

وتفحص الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول لتحديد هوية المتهمين وضبطهما، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

"إيربودز" تشعل مشاجرة في الوراق

خلاف على إعادة سماعة "إيربودز" كان كافيًا لتحويل أحد شوارع الوراق إلى ساحة مشاجرة أثارت الذعر بين الأهالي.

وبدأت الواقعة بعدما حاول أحد الزبائن إعادة السماعة إلى المحل، إلا أن صاحب المكان رفض استردادها، لتتطور المشادة سريعًا إلى تعدٍ متبادل بين الطرفين.

وخلال المشاجرة، أشهر أحد الأشخاص سكينًا في وجه الأهالي قبل أن يفر هاربًا، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على فحص الواقعة وكشف ملابساتها.

من "ركنة سيارة" إلى ذعر في 6 أكتوبر

خلاف بسيط على أولوية ركن سيارة تحول خلال دقائق إلى مشاجرة عنيفة وسط أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.

وبحسب شهود عيان، بدأ الأمر بمشادة كلامية بين عدد من الأشخاص، قبل أن يتطور إلى تشابك بالأيدي وتبادل للسباب وسط تجمع المارة في محيط الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص ملابسات الحادث والاستماع إلى أقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شومة وحجارة في القطامية

مشهد التراشق بالحجارة واستخدام "الشوم" أعاد أجواء البلطجة إلى أحد شوارع القطامية بعد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بسبب خلافات الجيرة بين طرفين، قبل أن تتطور إلى تعدٍ متبادل باستخدام عصا خشبية وتراشق بالحجارة.

وعقب تداول الفيديو عبر مواقع التواصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

"جمعية مالية" تنتهي بقطعة زجاج

خلافات مالية بسيطة انتهت بإصابة سيدة بجرح قطعي في الوجه داخل محافظة الشرقية، بعدما تحولت "جمعية" إلى سبب لمشاجرة دامية.

وقالت المجني عليها إن المتهمين اعتديا عليها بقطعة زجاج وعصا خشبية بسبب رفضها ضمهما إلى الجمعية التي كانت تقوم بتجميعها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خناقة مقعد داخل عربة السيدات

حتى عربات مترو الأنفاق لم تسلم من خناقات العيد، بعدما تحولت مشادة على "مقعد" داخل عربة السيدات إلى مشاجرة انتهت بسحجات وإصابات.

وبحسب التحريات، استقل أحد الأشخاص العربة المخصصة للسيدات برفقة نجلة خالته، وحاول الجلوس على أحد المقاعد، ما أثار اعتراض إحدى السيدات داخل العربة.

وتطور الخلاف إلى تعدٍ متبادل بين الطرفين، قبل أن يتدخل عدد من المواطنين لفض الاشتباك، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.