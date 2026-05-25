دفاع شادي محمد يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فتاة بتهمة السب والقذف عبر صفحة رياضية

كتب : أحمد عادل

07:49 م 25/05/2026

شادي محمد

تقدم المحامي محمد رشوان، وكيلًا عن الكابتن شادي محمد، ببلاغ إلى النائب العام ضد إحدى الصفحات المتخصصة في أخبار الكرة النسائية، متهمًا القائمين عليها بارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير بحق موكله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع رشوان أن التحريات كشفت أن المنشورات محل البلاغ تقف وراءها فتاة تُدعى "منة الله"، حيث تواصل الأجهزة الأمنية إجراء التحريات اللازمة لتحديد محل إقامتها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح مقدم البلاغ أن ما تم نشره عبر الصفحة يمثل جرائم معاقبًا عليها بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي ينص على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات، إلى جانب الغرامة المالية المقررة قانونًا.

