"خرجت المسروقات في كيس قمامة".. التحقيق في اتهام منة فضالي خادمتها الأجنبية بسرقتها

كتب : صابر المحلاوي

05:57 م 02/05/2026

منة فضالي

تباشر النيابة العامة المختصة تحقيقات موسعة في واقعة اتهام الفنانة منة فضالي لخادمتها الأجنبية بسرقة متعلقات من داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، قبل أن تتمكن من الهروب.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة حول ملابسات الواقعة، وسرعة تحديد مكان تواجد المتهمة، كما قررت استدعاء الفنانة لسماع أقوالها بشأن تفاصيل البلاغ.

وبحسب ما كشفته الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، فإن الخادمة كانت تعمل لديها منذ نحو عام وشهرين، مشيرة إلى أنها لا تمتلك جواز سفر، وطلبت إجازة بدعوى إنهاء إجراءات الإقامة.

وأضافت أن الخادمة غادرت المنزل بعد التنسيق مع مكتب العمالة، قبل أن ينقطع الاتصال بها، وتقوم بإغلاق هاتفها وحظر أرقام التواصل، ليتبين لاحقًا اختفاؤها وبحوزتها عدد من المقتنيات.

خروج المسروقات داخل أكياس قمامة

وأوضحت الفنانة أن المتهمة استغلت خروجها من المنزل وقامت بتهريب المسروقات تدريجيًا داخل أكياس قمامة سوداء، رغم مغادرتها الأخيرة بحقيبة صغيرة فقط، مشيرة إلى أن قائمة المسروقات شملت مشغولات ذهبية خاصة بوالدتها، وساعات يد، وهاتفًا محمولًا، وملابس وحقائب ذات قيمة.

كما أشارت إلى صعوبة التواصل مع الخادمة أو الوسيط المسؤول عنها، بعدما قامت بحظر جميع الأرقام المرتبطة بها، مؤكدة تحرير محضر رسمي بالواقعة وتسليم الجهات المختصة البيانات المتاحة عنها، ومن بينها رقم جواز السفر.

تكثيف الجهود لضبط المتهمة

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حاليًا لتتبع خط سير المتهمة وضبطها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات والفحص.


