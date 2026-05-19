إعلان

النيابة تحقق مع والدي رضيعة التجمع بعد تركها.. وقرار بإجراء DNA لإثبات النسب

كتب : محمود الشوربجي

08:17 م 19/05/2026

طفلة رضيعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

باشرت جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق مع رجل وسيدة لاتهامهما بترك طفلتهما حديثة الولادة أمام أحد المراكز الطبية بمنطقة الرحاب، في محاولة للتخلص منها عقب ولادتها، حيث أمرت النيابة باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

تفاصيل التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين يقيمان بمنطقة المرج، وأن الطفلة نتجت عن علاقة بينهما، حيث قررا تركها أمام المركز الطبي وفرا هاربين.

وأمرت النيابة بحجز المتهمين على ذمة التحريات، وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المركز الطبي، والاستماع لأقوال شهود العيان والعاملين بالمكان.

إجراء تحليل DNA

كما قررت جهات التحقيق إجراء تحليل DNA للمتهمين والرضيعة لإثبات النسب بشكل رسمي، مع إعداد تقرير طبي مفصل عن الحالة الصحية للطفلة، وإيداعها بإحدى جهات الرعاية لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين عقب تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان، بعدما عُثر على رضيعة ملفوفة بقطعة قماش أمام المركز الطبي، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل النيابة العامة التحقيق للوقوف على جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طفلة رضيعة جراء تحليل DNA لنيابة العامة فلة المرج زارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مجزرة أبنوب: "كان بيقتل أي حد يقابله" –
أخبار المحافظات

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مجزرة أبنوب: "كان بيقتل أي حد يقابله" –
الحكومة تكشف عن "برنامج تنفيذي لضبط الأسعار".. هذه أبرز محاوره
أخبار مصر

الحكومة تكشف عن "برنامج تنفيذي لضبط الأسعار".. هذه أبرز محاوره
"طرحة سوداء وفستان مكشوف".. هيفاء وهبي تتألق في مهرجان "كان"
زووم

"طرحة سوداء وفستان مكشوف".. هيفاء وهبي تتألق في مهرجان "كان"
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.. وهذا ما جاء فيه
أخبار مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.. وهذا ما جاء فيه
هل تحمي الكلاب الضالة البشر من الثعابين؟
علاقات

هل تحمي الكلاب الضالة البشر من الثعابين؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام