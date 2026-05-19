باشرت جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق مع رجل وسيدة لاتهامهما بترك طفلتهما حديثة الولادة أمام أحد المراكز الطبية بمنطقة الرحاب، في محاولة للتخلص منها عقب ولادتها، حيث أمرت النيابة باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

تفاصيل التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين يقيمان بمنطقة المرج، وأن الطفلة نتجت عن علاقة بينهما، حيث قررا تركها أمام المركز الطبي وفرا هاربين.

وأمرت النيابة بحجز المتهمين على ذمة التحريات، وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المركز الطبي، والاستماع لأقوال شهود العيان والعاملين بالمكان.

إجراء تحليل DNA

كما قررت جهات التحقيق إجراء تحليل DNA للمتهمين والرضيعة لإثبات النسب بشكل رسمي، مع إعداد تقرير طبي مفصل عن الحالة الصحية للطفلة، وإيداعها بإحدى جهات الرعاية لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين عقب تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان، بعدما عُثر على رضيعة ملفوفة بقطعة قماش أمام المركز الطبي، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل النيابة العامة التحقيق للوقوف على جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.