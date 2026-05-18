

نظرت محكمة جنح 6 أكتوبر بالجيزة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة مدير مصنع سيارات شهيرة وشقيقه في واقعة اتهامهما بالنصب على نحو 300 مواطن (سائقين) في ربع مليار جنيه، بزعم بيعهم سيارات "ربع نقل" بنصف سعرها في فترة محدودة "أسبوع" لإيقاع ضحاياهما في فخ النصب.

3طلبات ودفوع جوهرية

واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع الضحايا والذي انضم للنيابة العامة في توقيع أقصى عقوبة، على المتهمين تأسيسا على توافر أركان جريمة النصب، وثبوت جريمة الاستيلاء بموجب إيصالات استلام المبالغ والتحويلات البنكية، و جدية تحريات المباحث صحة الواقعة، وتعزيزها بمستندات تفيد الاستيلاء على أموال المجني عليهم، و ثبوت نية الغش من المتهمين ومحاولة التنصل من رد أموال الضحايا.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 5012 لسنة 2026 جنح أول أكتوبر بالجيزة، للمتهمين "م.ح" (مدير مصنع سيارات شهير)، وشقيقه "أ.ح"، تهمة استعمال طرق احتيالية مع المجني عليهم بوجود مشروع كاذب و إيهامهم بالأمل، فتمكنا من الاستيلاء على أموالهم بغرض النصب عليهم.

30 سائق في مهب الريح

وأحالت النيابة العامة مدير مصنع سيارات شهير بأكتوبر وشقيقه إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهما بالنصب على نحو 300 مواطنًا بمبالغ مالية تخطت مليارًا ونصف المليار جنيه، زاعمين قدرتهما على بيع سيارات جديدة بنصف الثمن.

وقال "وسام" (مالك ورشة تجارة أخشاب) وأحد الضحايا، في بث مباشر لمصراوي، إنه ذهب إلى مقر الشركة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بعدما رأى إعلانًا لمصنع سيارات على "فيسبوك" يؤكد أنه يبيع سيارات "ربع نقل" بنصف الثمن: "رحت زي أي حد عشان شغلي محتاج عربية ربع نقل".

منشور أوقع الضحايا

وأكد "وسام" أنه دفع مبلغًا ماليًا قدره 560 ألف جنيه ثمن السيارة "كاش"، موضحًا أن المسؤول حدد له موعدًا أقصى مدته 45 يومًا لاستلام سيارته، لكنه فوجئ بانقطاع الاتصال بينه وبين الشركة: "مرة واحدة كله قفل تليفوناته.. ولما رحنا الشركة قالولنا اللي خد منكم الفلوس ده موزع".

وتابع "وسام"، أنه أغلب الضحايا باعوا ممتلكاتهم أراضي ومنازل كورث من أجل الاستفادة بالعرض "قالولنا مدة العرض اسبوع يا تلحق يا متلحقش"، مؤكدًا أن زميله باع "شبكة ابنته" وحين اكتشفوا واقعة النصب تم طلاقها من زوجها.

