مكتبة ومركز طبي وطرابيزة بينج.. النيابة العامة تجري تفتيشا على مركز إصلاح "القطا" | صور

كتب : أحمد أبو النجا

11:26 ص 18/05/2026 تعديل في 11:56 ص
    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا
أجرت النيابة العامة تفتيشًا دوريًا على مركز إصلاح وتأهيل القطا، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن متابعة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

فريق من النيابة العامة يتفقد المركز

وكلف النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى مركز إصلاح وتأهيل القطا، حيث تفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من مستوى النظافة والجاهزية، ومدى ملاءمة أماكن الإقامة لأعداد النزلاء، والتأكد من خلوها مما قد ينتهك خصوصيتهم.

استماع لأقوال النزلاء

واستمع أعضاء النيابة العامة إلى عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم المعيشية داخل المركز، حيث أكدوا تمتعهم بكامل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، دون إبداء أية شكاوى.

متابعة الرعاية الطبية والخدمات

كما تفقد فريق النيابة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، واطلع على انتظام تقديم الرعاية الطبية للنزلاء، إلى جانب معاينة صيدلية المركز.

وشملت الجولة التفقدية مناطق التريض، وأماكن الزيارة بعد مراجعة دفاترها، فضلًا عن المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

فحص أماكن إعداد الطعام

وفي ختام الزيارة، عاين فريق النيابة العامة أماكن إعداد الطعام؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

استمرار حملات التفتيش

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ الزيارات التفتيشية لأقسام ومراكز الشرطة، وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها القانوني في حماية الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، مع متابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.

