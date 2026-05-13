

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بلغت قيمتها المالية أكثر من 13 مليون جنيه.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة

وجاءت الضبطيات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج القنوات الشرعية، بما يضر بالاقتصاد القومي.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المتهمين المتورطين في تلك الأنشطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية للتصدي الحاسم لمثل هذه الجرائم.

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

وفي سياق متصل، تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط نحو 4 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملات مكبرة استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة.

وجاءت تلك الجهود ضمن خطة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة وتحقيق الانضباط التمويني بالمحافظة.



