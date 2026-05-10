قررت الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات الشعبي "إسلام سنوفا" وآخرين، في واقعة اتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش، وحيازتهم نحو 2 كيلو جرام من المواد المخدرة داخل سيارة جيب شيروكي بمنطقة بولاق أبو العلا، إلى جلسة 7 يونيو المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ناصر صادق بربري، وعضوية المستشارين سمير أحمد أبو دوح، ومحمد السيد المحمدي، وأحمد علي جنينة، وسكرتارية محمد عبد المجيد الغلبان.

الاتهامات مطرب مهرجانات

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 7681 لسنة 2025 جنايات بولاق أبو العلا، والمقيدة برقم 1409 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، للمتهمين "إسلام.م" (سمسار عقارات ويُعرف إعلاميًا بـ"إسلام سنوفا")، و"محمد.س"، و"محمود.أ"، تهمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، في 29 ديسمبر 2025.

أقوال الشهود

واستمعت النيابة إلى أقوال شاهد الإثبات، ضابط المباحث، الذي أفاد بورود معلومات تفيد حيازة المتهم الأول مواد مخدرة، حيث تم رصده أثناء وضعه جوهر الحشيش داخل سيارة، ثم استقلاله السيارة مع المتهم الثاني، قبل أن يتم استيقافهما وضبطهما.

وبتفتيش السيارة عُثر على 20 قطعة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر، واعترف المتهم الأول بحصوله عليها من متهم ثالث هارب.

تقرير المعمل الكيماوي

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 20 قطعة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات، بوزن إجمالي يقارب 1960 جرامًا.

قرار الإحالة

وأحال المستشار أحمد عبد المحسن، المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة.