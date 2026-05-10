2 كيلو حشيش في سيارة ملاكي.. دفاع "إسلام سنوفا" يطعن ببطلان القبض والتفتيش

كتب : رمضان يونس

01:31 م 10/05/2026

نظرت الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة مطرب المهرجانات الشعبي "إسلام سنوفا" وآخرين، في واقعة اتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش، وحيازتهم نحو 2 كيلو جرام من المواد المخدرة داخل سيارة ملاكي بمنطقة بولاق أبو العلا.

دفوع الدفاع

وترافع إسلام رمضان، محامي المتهم الأول، ودفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات، لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وعدم توافر حالة التلبس، بالإضافة إلى تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه المكاني.

كما دفع ببطلان تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي أُجريت بتاريخ 31 ديسمبر 2025 في توقيتين متناقضين، وفق ما جاء بأقواله.

إنكار الاتهام

وأضاف الدفاع الدفع بعدم معقولية الواقعة وتناقض أقوال المتهم الثاني، وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات، وبطلان الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط، مع خلو الأوراق من أي دليل يقيني على ارتكاب الجريمة.

تفاصيل الاتهام

ووجهت النيابة العامة للمتهمين "إسلام.م" (سمسار عقارات – مطرب مهرجانات يُعرف بـ"إسلام سنوفا")، و"محمد.س"، و"محمود.أ"، تهم حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، في 29 ديسمبر 2025، بدائرة قسم بولاق أبو العلا.

أقوال ضابط المباحث

واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات، ضابط المباحث، الذي قرر أنه تلقى معلومات تفيد إحراز المتهم الأول مواد مخدرة، فتوجه إلى مكانه، حيث شاهده يضع الحشيش داخل سيارة ملاكي، ثم حضر المتهم الثاني واستقلا السيارة سويًا.

وأضاف أنه تم استيقافهما وضبطهما، وبالتفتيش عُثر على 20 قطعة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر، واعترف المتهم الأول بحصوله عليها من متهم ثالث هارب.

تقرير المعمل الكيماوي

وجاء في تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 20 قطعة بنية اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات، بوزن إجمالي يقارب 1960 جرامًا.

قرار الإحالة

وأحال المستشار أحمد عبد المحسن، المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة.

