قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشارة حسناء شعبان، إحالة دعوى التعدي على الملكية الفكرية وسرقة لحن أغنية "على بالي" شيرين عبدالوهاب، للمحلن وائل محمد، لرأي الخبير، وحددت جلسة 4 مايو لاستكمال نظر القضية.

تفاصيل بلاغ ضد عصام صاصا بالتعدي على الملكية الفكرية

وكان المحامي سامح قناوي تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، بصفته وكيلًا عن الملحن وائل محمد، اتهم فيه عصام صاصا باستخدام لحن مملوك لموكله واستغلاله دون وجه حق، ما أسفر عن إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية للفصل فيها.

وأوضح البلاغ أن وائل محمد هو صاحب لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي"، التي قدمتها شيرين عبد الوهاب ضمن ألبومها «لازم أعيش» الصادر عام 2005، مشيرًا إلى أنه تنازل لها قانونيًا عن حق استغلال اللحن.

اتهام عصام صاصا بسرقة لحن أغنية "على بالي"

ووفقًا لما جاء بأوراق الدعوى، أعاد عصام صاصا استخدام اللحن ذاته في مهرجان بعنوان "كله فارق حالة طوارئ" عام 2021، وقام بنشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، محققًا أرباحًا مادية، في مخالفة مزعومة لقانون حماية الملكية الفكرية.





