فقد بصره.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء الوحشي على عامل بقنا

كتب : علاء عمران

03:44 م 07/04/2026

تفاصيل فيديو الاعتداء الوحشي على عامل بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعرض أحد الأشخاص للضرب بواسطة الحجارة والعصي الخشبية في محافظة قنا.

الاعتداء على عامل والتسبب في فقدان الإبصار

أوضحت التحريات أنه بتاريخ 31 مارس المنقضي، تلقى قسم شرطة قنا إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال الشاكي (عامل، أصيب بفقدان الإبصار في العين اليمنى، مقيم بدائرة القسم).

وبسؤاله، أفاد الشاكي بتضرره من ثلاثة أشخاص (مقيمين بذات دائرة القسم) لقيامهم بالاعتداء عليه بالضرب باستخدام الحجارة والعصي الخشبية، بسبب خلافات حول الجيرة.

حبس المتهمين بالاعتداء على عامل بقنا

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما أفاد الشاكي، وأقروا بتخلصهم من الأدوات المستخدمة في الاعتداء بإلقائها في إحدى المصارف المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيق، وما زالوا قيد الحبس.

