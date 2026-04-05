فيديو صادم| سائق يهدد الأهالي ويرتكب أفعالا خادشة بالسويس.. والداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

01:34 م 05/04/2026 تعديل في 08:33 م

سائق يهدد الأهالي ويستعرض القوة على السوشيال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يرتكب أفعالًا خادشة للحياء ويهدد الأهالي بالسويس.

فيديو على السوشيال يكشف أفعال خادشة للحياء والتهديد بالسويس

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، سائق وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالجيزة، حيث اعترف بارتكاب الواقعة وتصوير ونشر الفيديو على صفحته بمواقع التواصل لاستعراض القوة وزيادة نسبة المشاهدات.

الإجراءات القانونية تتخذ فورًا لضمان أمن الأهالي

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء حسام الدح مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس؛ لضمان أمن الأهالي ومنع أي تجاوزات مستقبلية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب
حوادث وقضايا

"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
أخبار المحافظات

150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا

