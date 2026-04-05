تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يرتكب أفعالًا خادشة للحياء ويهدد الأهالي بالسويس.

فيديو على السوشيال يكشف أفعال خادشة للحياء والتهديد بالسويس

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، سائق وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالجيزة، حيث اعترف بارتكاب الواقعة وتصوير ونشر الفيديو على صفحته بمواقع التواصل لاستعراض القوة وزيادة نسبة المشاهدات.

الإجراءات القانونية تتخذ فورًا لضمان أمن الأهالي

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء حسام الدح مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس؛ لضمان أمن الأهالي ومنع أي تجاوزات مستقبلية.