إعلان

النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

10:10 ص 05/04/2026 تعديل في 10:18 ص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت شوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية، بالتزامن مع انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور؛ لمتابعة حركة السيارات والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انسيابية السير.

سيولة مرورية بمعظم محاور القاهرة الكبرى

وسادت حالة من الانتظام المروري أغلب المحاور والميادين والطرق الرئيسية، حيث ظهرت سيولة ملحوظة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، إلى جانب انتظام الحركة في مناطق وسط البلد، خاصة بمحيط كوبري أكتوبر وميداني رمسيس وروكسي وعبد المنعم رياض.

كما شهد ميدان التحرير ومداخل وسط القاهرة انتظامًا في حركة المركبات، وامتدت السيولة إلى كورنيش النيل، والطرق المؤدية إلى مناطق حلوان والملك الصالح، دون تسجيل أي معوقات مؤثرة.

انتظام الحركة أعلى الدائري و26 يوليو

وفي الجيزة، سادت حالة من المرونة المرورية بعدد من المناطق، خاصة بمدينة 6 أكتوبر، لا سيما بالأحياء وشارع المحور المركزي، في حين تباطأت الحركة بشارع الهرم نتيجة أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق، خاصة عند تقاطع المريوطية ومناطق المساحة والعريش ومدكور والطالبية، مع توجيه السائقين لاستخدام الطرق البديلة.

سيارات إغاثة جاهزة للتعامل مع الأعطال والحوادث

ورصدت المتابعات الميدانية انتظام الحركة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، إلى جانب كورنيش النيل، مع انسيابية ملحوظة في الاتجاهات القادمة والمتجهة إلى وسط القاهرة.

كما ظهرت حالة من الاستقرار المروري بمحيط ميادين رمسيس وعبد المنعم رياض وروكسي، بالإضافة إلى كوبري أكتوبر، حيث انتظمت الحركة وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم السير ومنع التكدسات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيولة المرورية حالة المرور اليوم الطريق الدائري محور 26 يوليو شارع الهرم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جامعات ومعاهد

اقتصاد

زووم

شئون عربية و دولية

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

