كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي أحد الأشخاص على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض بالقاهرة، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم.

وتبين أنه بتاريخ 1 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة الزيتون بالقاهرة عن حدوث مشاجرة بين طرف أول، عامل، وطرف ثانٍ عاطل "له معلومات جنائية" مصاب بجرح قطعي بالقدم، وذلك على خلفية اصطدام أحد أقارب الطرف الثاني بسيارة الطرف الأول، ما أدى إلى تطور المشادة الكلامية إلى مشاجرة تضمنت اعتداء بالضرب.

وأمكن ضبط الطرف الأول وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لنفس السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.