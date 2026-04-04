إعلان

ضبط عامل متهم بالتعدي على شاب بسلاح بسبب اصطدام سيارة بالقاهرة

كتب : صابر المحلاوي

09:36 م 04/04/2026

مشاجرة بين شابين بسبب حادث مروري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي أحد الأشخاص على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض بالقاهرة، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم.

القبض على شاب ضرب آخر بـ سلاح

وتبين أنه بتاريخ 1 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة الزيتون بالقاهرة عن حدوث مشاجرة بين طرف أول، عامل، وطرف ثانٍ عاطل "له معلومات جنائية" مصاب بجرح قطعي بالقدم، وذلك على خلفية اصطدام أحد أقارب الطرف الثاني بسيارة الطرف الأول، ما أدى إلى تطور المشادة الكلامية إلى مشاجرة تضمنت اعتداء بالضرب.

وأمكن ضبط الطرف الأول وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لنفس السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة سلاح أبيض حادث اعتداء حادث مروري

أحدث الموضوعات

زووم

أخبار و تقارير

شئون عربية و دولية

أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

