قررت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، حجز استئناف المحامي علي أيوب على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بالتشهير بوزيرة الثقافة، لجلسة 21 مايو للنطق بالحكم، مع إخلاء سبيل المتهم.

الحبس 3 سنوات للمحامي علي أيوب في اتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة

وكانت محكمة جنح حدائق القبة، عاقبت المحامي على أيوب بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وزيرة الثقافة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، وزيرة الثقافة تقدمت ببلاغ تتهم فيه المحامي بنشر عبارات تتضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بحقها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وباشرت النيابة العامةالتحقيقات وأحالت المحامي إلى المحاكمة مخلى سبيله.

بملابس خادشة وألفاظ خارجة.. الأمن ينهي رحلة "بلوجر المشاهدات" بالإسكندرية

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية

صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4 فتيات