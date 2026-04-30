تطور جديد في استئناف المحامي علي أيوب على حكم حبسه بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة

كتب : أحمد عادل

03:07 م 30/04/2026 تعديل في 03:08 م

وزيرة الثقافة وعلي ايوب

قررت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، حجز استئناف المحامي علي أيوب على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بالتشهير بوزيرة الثقافة، لجلسة 21 مايو للنطق بالحكم، مع إخلاء سبيل المتهم.

الحبس 3 سنوات للمحامي علي أيوب في اتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة

وكانت محكمة جنح حدائق القبة، عاقبت المحامي على أيوب بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وزيرة الثقافة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، وزيرة الثقافة تقدمت ببلاغ تتهم فيه المحامي بنشر عبارات تتضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بحقها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وباشرت النيابة العامةالتحقيقات وأحالت المحامي إلى المحاكمة مخلى سبيله.

