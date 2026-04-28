يُتوقع أن يؤدي الملك تشارلز الثالث اليوم الثلاثاء، بعض الطقوس الرسمية الأكثر فخامة في واشنطن، في محاولة للتأكيد على العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وسيصبح الملك تشارلز الثالث أول ملك بريطاني يلقي خطابا أمام الكونجرس الأمريكي منذ والدته الملكة إليزابيث الثانية في عام 1991، حيث ركز خطابها آنذاك على التاريخ المشترك بين البلدين وأهمية قيمهما الديمقراطية، وهي موضوعات يتوقع أن يعيد تشارلز التأكيد عليها اليوم الثلاثاء.

وتعد مثل هذه الخطابات فرصة لا تمنح إلا لكبار قادة العالم، ومن بينهم البابا فرنسيس وڤاكلاف هافل ووينستون تشرشل. ومن المرجح أن يكون هذا الخطاب هو الأوسع نطاقا من حيث التصريحات العامة التي يقدمها تشارلز خلال زيارة تستمر أربعة أيام للولايات المتحدة، وتهدف إلى الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال البلاد عن بريطانيا.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد أصبح في وقت سابق من هذا العام أول زعيم حالي لمجلسه يخاطب البرلمان البريطاني. كما حضر حفلا في واشنطن مع الملك يوم الاثنين، وقال إنه أخبره بأنه "سيُستقبل استقبالا جيدا" في الكونجرس.