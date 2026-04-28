خلال زيارة تاريخية.. الملك تشارلز الثالث يخاطب الكونجرس الأمريكي

كتب : مصراوي

11:12 ص 28/04/2026

يُتوقع أن يؤدي الملك تشارلز الثالث اليوم الثلاثاء، بعض الطقوس الرسمية الأكثر فخامة في واشنطن، في محاولة للتأكيد على العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وسيصبح الملك تشارلز الثالث أول ملك بريطاني يلقي خطابا أمام الكونجرس الأمريكي منذ والدته الملكة إليزابيث الثانية في عام 1991، حيث ركز خطابها آنذاك على التاريخ المشترك بين البلدين وأهمية قيمهما الديمقراطية، وهي موضوعات يتوقع أن يعيد تشارلز التأكيد عليها اليوم الثلاثاء.

وتعد مثل هذه الخطابات فرصة لا تمنح إلا لكبار قادة العالم، ومن بينهم البابا فرنسيس وڤاكلاف هافل ووينستون تشرشل. ومن المرجح أن يكون هذا الخطاب هو الأوسع نطاقا من حيث التصريحات العامة التي يقدمها تشارلز خلال زيارة تستمر أربعة أيام للولايات المتحدة، وتهدف إلى الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال البلاد عن بريطانيا.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد أصبح في وقت سابق من هذا العام أول زعيم حالي لمجلسه يخاطب البرلمان البريطاني. كما حضر حفلا في واشنطن مع الملك يوم الاثنين، وقال إنه أخبره بأنه "سيُستقبل استقبالا جيدا" في الكونجرس.

فيديو قد يعجبك



أبرزهم ابنة علي الحجار ونجل رمضان.. أبناء ورطوا آباءهم في مواقف محرجة
زووم

أبرزهم ابنة علي الحجار ونجل رمضان.. أبناء ورطوا آباءهم في مواقف محرجة
تلف الأعصاب.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج
نصائح طبية

تلف الأعصاب.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج
خطوات لتنظيف التكييف وتقليل استهلاك الكهرباء.. احذر هذا الخطأ الشائع
أخبار مصر

خطوات لتنظيف التكييف وتقليل استهلاك الكهرباء.. احذر هذا الخطأ الشائع
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 1000 هدف في جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 1000 هدف في جنوب لبنان
ينقل 2 مليون راكب يوميًا.. السيسي يتفقد أعمال الخط الرابع من مترو الأنفاق
أخبار مصر

ينقل 2 مليون راكب يوميًا.. السيسي يتفقد أعمال الخط الرابع من مترو الأنفاق

