تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل الواقعة

وتبين أنه بتاريخ 5 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة الجمالية بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من 5 أشخاص، بينهم 3 مصابين بجروح متفرقة وأحدهم له معلومات جنائية، وطرف ثان مكون من 5 أشخاص، بينهم مصابان بجروح متفرقة واثنان لهما معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

سبب المشاجرة

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات حول ملكية قطعة أرض فضاء، حيث تبادل الطرفان التعدي على بعضهما باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة والتخلص من الأسلحة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وما زالوا قيد الحبس.

