خناقة "الكاميرات" في دمنهور.. الأمن يضبط سيدة حطمت أجهزة مراقبة جارتها بالبحيرة

كتب : علاء عمران

02:45 م 23/04/2026

الأمن يضبط سيدة حطمت أجهزة مراقبة جارتها بالبحيرة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام جارتها بالصعود إلى سطح العقار محل سكنهما وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها بنطاق محافظة البحيرة، مما استوجب تحركاً أمنياً فورياً.


كواليس صراع الجيران بمركز دمنهور واعترافات "منتهكة الخصوصية"


بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجاري، تبلغ لمركز شرطة دمنهور من الشاكية (ربة منزل) بتضررها من جارتها لقيامها بتحطيم الكاميرات لخلافات بينهما. ونجحت القوات في ضبط المشكو في حقها (ربة منزل)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، مبررة ذلك بقيام الشاكية بالتعدي عليها بالسب وتركيب الكاميرات وتوجيهها نحو منزلها بشكل ينتهك خصوصيتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية إتلاف كاميرات البحيرة

