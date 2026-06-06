الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة

الرئيسية أخبار مصراوى TV الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة كتب : مصراوي 01:00 م 06/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الأرصاد أخبار ذات صلة عاصفة ترابية تضرب الأقصر وسط تحذيرات عاجلة للمواطنين أخبار أمطار في شهر مايو.. غيوم كثيفة ورياح باردة تُعيد أجواء الشتاء للإسكندرية أخبار الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية خلال الأسبوع الجاري.. حالة الطقس من الأحد أخبار رياح وأتربة و تدهور الرؤية الأفقية.. والأرصاد توجه 5 نصائح عاجلة أخبار