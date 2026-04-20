

تنظر محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، أولى جلسات استئناف التيك توكر المعروف باسم "مداهم"، على حكم حبسه عامًا، وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

طعن التيك توكر "مداهم" على عقوبة الحبس

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت، في وقت سابق، بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عام، إلى جانب تغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بنشر محتوى غير لائق ومخالف لقيم المجتمع.

وفي واقعة أخرى، قضت محكمة جنايات مستأنف النزهة بقبول استئناف "مداهم" على حكم حبسه 3 سنوات في قضية تعاطي المواد المخدرة، مع تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة عام واحد مع الشغل.

تطورات جديدة في محاكمة "مداهم"

كما كانت محكمة الجنايات المختصة قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبته بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته بتعاطي وحيازة المواد المخدرة، قبل أن يتم تعديل الحكم لاحقًا في مرحلة الاستئناف.

وكانت النيابة المختصة قد قررت إحالة التيك توكر "مداهم" إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بتعاطي وحيازة المواد المخدرة، في إطار التحقيقات التي باشرتها بشأن نشاطه.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا كبيرة.

وأوضح المتهم أنه استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات، ودراجات نارية، فضلًا عن تأسيس شركات وهمية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على أموال متحصلة من أنشطة مخالفة.

نظر استئناف مداهم على حكم الفيديوهات الخادشة

وأضاف أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وكان يدير عددًا من الصفحات الإلكترونية التي تبث محتوى يتعارض مع قيم المجتمع، سعيًا وراء تحقيق الشهرة والعائد المادي.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعد ثبوت تورطه في إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى مخلًا، لتحقيق مكاسب مالية بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، من خلال شراء الأصول وتأسيس كيانات شكلية، لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدّرت الجهات الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 65 مليون جنيه، مشددة على استمرار جهود الدولة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.

