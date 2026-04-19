قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة قضية اتهام رجل أعمال ومدير دار أيتام بالاعتداء على 4 نزلاء والاتجار بالبشر إلى النيابة العامة، لإعادة النظر في التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عقب ضبط مدير الدار، العثور بحوزته على أسئلة موجهة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتعلق بكيفية الإفلات من المساءلة القانونية عند صياغة عقود كفالة الأيتام، فضلًا عن استفسارات بشأن طرق التعامل مع التحقيقات والأسئلة المحتملة من جهات التحقيق.

وأفاد تقرير الطب الشرعي، في واقعة اتهام رجل أعمال ومدير دار أيتام بالاتجار بالبشر، بأنه تبين من توقيع الكشف الطبي على اثنين من الضحايا وجود آثار اعتداء جنسي، فيما أقر المتهم، في أقواله، بمعاناته من ميول غير سوية.

القضاء يعيد ملف "دار الأيتام" للنيابة

وتسلّم أحمد عنتر، وكيل النائب العام، تقرير الطب الشرعي عقب الانتهاء من فحص ضحايا الاستغلال الجنسي، والذي وقع داخل شقة رجل أعمال بمنطقة مصر الجديدة.

يُذكر أن الدار نفسها شهدت واقعة مماثلة في عام 2017، تضمنت اتهامات بتعذيب أطفال، وأسفرت آنذاك عن حبس مدير الدار والأخصائي الاجتماعي، كما قررت وزارة التضامن الاجتماعي تغيير مجلس إدارة الدار.

وكشفت تحقيقات أحمد عنتر، وكيل نيابة مصر الجديدة، عن وجود شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار الأيتام، بالتعاون مع رجل أعمال كان يتولى الإنفاق على بعض النزلاء مقابل استغلالهم داخل شقته بمصر الجديدة.

تطور جديد في قضية استغلال نزلاء دار أيتام

وأوضحت التحريات أن نيابة مصر الجديدة باشرت تحقيقات موسعة بشأن تعرض عدد من نزلاء دار أيتام للاستغلال، عبر اتفاق بين رجل الأعمال ومدير الدار، حيث تبين أن المتهم الأول كان يتردد على الدار الكائنة بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر، ويقدم أموالًا وهدايا، مثل الهواتف والملابس، للنزلاء ومدير الدار، بدعوى التبرع والتكفل بمصاريفهم.

إعادة التحقيق في واقعة الاعتداء على نزلاء دار أيتام

واستمر تردد المتهم الأول على الدار وتقديم الهدايا، قبل أن يتفق مع المتهم الثاني، مدير الدار، على التقدم بطلب إلى مجلس الإدارة لكفالة عدد من النزلاء، بزعم رعايتهم والإقامة معه، وهو ما وافق عليه مدير الدار، مع تحرير عقود كفالة بالمخالفة للقانون.

وبموجب تلك الترتيبات، انتقل 4 من النزلاء للإقامة مع رجل الأعمال، الذي استغلهم لاحقًا، واعتدى عليهم، مستغلًا احتياجهم للدعم المادي، وهددهم بقطع الإنفاق وتركهم دون مأوى حال كشف الواقعة.

