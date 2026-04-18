الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة دامية في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، بمنطقة العوايد بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

ضبط طرفي مشاجرة استخدموا خرطوش وأسلحة بيضاء

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم الشرطة يفيد بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم 7 أشخاص، بينهم 5 لهم معلومات جنائية، وطرف ثان مكون من 4 أشخاص، جميعهم لهم معلومات جنائية، وأسفرت الواقعة عن إصابة أحد الأشخاص بجرح قطعي.

وتبين أن المشاجرة نشبت على خلفية خلافات الجيرة، حيث تبادل الطرفان التعدي باستخدام ألعاب نارية وأسلحة بيضاء، ما أدى إلى تصاعد الموقف بشكل عنيف.

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عنيفة بالإسكندرية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهم بندقية خرطوش، وعدد من الأسلحة البيضاء، و6 صدادات حديدية، وألعاب نارية، بالإضافة إلى سيارة منتهية التراخيص استخدمت في الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضا:

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟