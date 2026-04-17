ضبط سائق ميكروباص خالف خط السير ورفع الأجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام سائق ميكروباص بعدم الالتزام بخط السير المحدد وطلب أجرة أعلى من التعريفة المقررة بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الميكروباص، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة مركز شرطة محلة دمنة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

