ضبط سائق ميكروباص خالف خط السير ورفع الأجرة بالدقهلية

خالف خط السير ورفع الأجرة.. القبض على سائق لا يحمل رخصة في الدقهلية

كتب : صابر المحلاوي

06:43 م 17/04/2026

ضبط سائق ميكروباص خالف خط السير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام سائق ميكروباص بعدم الالتزام بخط السير المحدد وطلب أجرة أعلى من التعريفة المقررة بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الميكروباص، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة مركز شرطة محلة دمنة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
