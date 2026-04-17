

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من مدرس بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، لقيامه بالتحرش بها في طفولتها، وزعم استمراره في تلك الأفعال مع الفتيات أثناء الحصص الدراسية، مما دفع الأجهزة الأمنية للفحص الفوري للوقوف على حقيقة الادعاءات.

شهادات صادمة لضحايا "مدرس الدقهلية" بعد صمت دام 12 عاماً

وف بيان للوزارة تبين من خلال الفحص عدم وجود بلاغات سابقة، وأمكن تحديد صاحبة المنشور (مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس)، وبسؤالها هي وصديقة لها، قررتا بتضررهما من (مدرس – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتحرش بهما وبعدد من الطالبات إبان طفولتهن منذ أكثر من 12 عاماً أثناء تلقيهن الحصص الدراسية، وهو ما أكدته شهاداتهن أمام جهات الفحص.

الإجراءات القانونية ضد "مدرس دكرنس" المتهم بالتحرش بالفتيات

عقب سماع أقوال الشاكيات وتوثيق تضررهن من المذكور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمواجهة المتهم بما نسب إليه من اتهامات تتعلق بالتحرش وهتك عرض فتيات في مقتبل العمر.

