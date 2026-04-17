كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة الجيزة.

بلاغ رسمي يكشف تفاصيل معاكسة فتاة ومشاجرة أكتوبر

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة حدائق أكتوبر بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم.

تفاصيل المشاجرة والإصابات

وتبين أن طرف أول يضم أحد الأشخاص ونجله، أُصيبا بسحجات متفرقة، بينما الطرف الثاني يضم 3 أشخاص، أصيب أحدهم بجرح في الرأس، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

سبب المشاجرة واستخدام أسلحة في التعدي

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب قيام الطرف الثاني بمعاكسة كريمة الطرف الأول، ما أدى إلى تبادل التعدي بالضرب باستخدام سلاح أبيض وماسورة بلاستيكية، وأسفر ذلك عن الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأداتان المستخدمتان في التعدي، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

