ضبط سائق كسر حاجز طريق لتحويله إلى جراج خاص بالشرقية

كتب : رمضان يونس

03:52 م 14/04/2026

ضبط سائق كسر حاجز طريق ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد لودر بإزالة حاجز خرساني على أحد الطرق العامة بمحافظة الشرقية.

إزالة حاجز خرساني بلودر

بالفحص، أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو (مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، قام أحد جيرانه بإزالة وتكسير الحاجز الخرساني الكائن على جانب الطريق باستخدام لودر، بهدف استغلال المكان كجراج للمعدات الخاصة به، فقام بتصوير الواقعة ونشرها.

ضبط سائق أزال حاجز طريق بالشرقية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط اللودر المستخدم في الواقعة وقائده (سائق – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على اللودر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة بناء الحاجز الخرساني.

ضبط سائق كسر حاجز طريق جراج خاص الشرقية

