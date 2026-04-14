كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن ملابسات انتقام سيدة من تهديدات سائق لها عقب قطعها علاقتهما ورفضها الاستمرار معه، ما دفعها إلى إشعال النار في "موتوسيكلين" يمتلكهما أمام منزله بمنشأة القناطر.

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الحرق العمد، بعد مواجهتها برصد كاميرات المراقبة لها واعترافها الكامل بالواقعة، حيث أقرت بحرق "موتوسيكلين" انتقامًا من صاحبهما، حيث كانت ترتبط به بعلاقة وانفصلت عنه، فهددها لإعادة الارتباط به، ما دفعها للانتقام منه بتلك الطريقة.

سيدة أحرقت "موتوسيكلين" في منشأة القناطر

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغًا من "م. ص"، 32 سنة، سائق توك توك، أفاد فيه بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ باشتعال النيران في دراجتين بخاريتين ملكه أمام المنزل، وتمكن بمساعدة الأهالي من إخمادهما، دون أن يتهم أحدًا في بداية الأمر.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين وجود الدراجة الأولى توك توك ماركة "بجاج" موديل 2020، أسود اللون، منتهية التراخيص، وقد تفحم بالكامل، والثانية بدون لوحات معدنية، ماركة "دايو 40"، سوداء اللون، وتبين احتراق مقعدها.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، تم رصد شخص يقوم بسكب مادة حارقة على المركبتين وإشعال النيران بهما ثم الفرار من المكان.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها "إ. ج"، 35 سنة، ربة منزل، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، موضحة أنها سكبت "جاز" على الدراجتين ثم أضرمت النيران بهما وفرّت هاربة.

وبمواجهة المبلغ، أيد ما جاء بأقوال المتهمة والتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

