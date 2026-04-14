كشف ملابسات فيديو مشاجرة عائلية بالقليوبية بسبب الميراث

كتب : علاء عمران

02:08 م 14/04/2026 تعديل في 02:11 م

مشاجرة عائلية بالقليوبية بسبب الميراث

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام عمها ونجله بالتعدي عليها بالسب والضرب، بسبب خلافات حول الميراث بمحافظة القليوبية.

فيديو قديم يعيد إشعال خلافات الميراث

بالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة مركز شرطة طوخ)، وبسؤالها قررت أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2023، بشأن واقعة تعدٍ من عمها ونجليه عليها بالسب والضرب لخلافات ميراث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حينه، كما صدرت أحكام قضائية بالبراءة لصالح المشكو في حقهم خلال عام 2024.

نزاع عائلي يتجدد عبر مواقع التواصل

وأضافت أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، قام نجل عمها بالتعدي على والدتها بالسب وإحداث تلفيات بمسكنها لذات الخلافات، ما دفعها إلى إعادة نشر الفيديو القديم على مواقع التواصل الاجتماعي نكاية به.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه (فني ميكانيكا – مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى)، وبمواجهته أقر بوجود خلافات أسرية مع الشاكية، واتهمها بإعادة نشر المقطع بهدف التشهير به وأسرته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.

