انتحال صفة موظف بنك.. ضبط متهم بالنصب الإلكتروني في المنيا

كتب : سامح غيث

02:07 م 14/04/2026

ضبط المتهم - تعبيريه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف نشاط إجرامي يديره أحد العناصر الجنائية بمحافظة المنيا، تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسرقة أرصدتهم البنكية، من خلال أساليب احتيالية تعتمد على الخداع النفسي.

انتحال صفة موظف في بنك

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، وله معلومات جنائية، انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وتواصل مع الضحايا هاتفيا، مدعيا تحديث بياناتهم البنكية أو منحهم قروضا ومساعدات مالية وهمية، ليستولي على بياناتهم السرية ويستولى على أموالهم.

اعتراف المتهم بارتكاب 7 وقائع

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول تبين احتواؤه على أدلة رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب 7 وقائع سابقة بذات الأسلوب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحذير أمني من مشاركة البيانات البنكية

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة جرائم النصب الإلكتروني، مع التحذير من الإفصاح عن البيانات البنكية لأي شخص عبر الهاتف، حيث إن البنوك لا تطلب تلك المعلومات بطرق غير رسمية.

