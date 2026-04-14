أصيب 6 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة العياط، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بونش لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة مستقليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

الداخلية تضبط 108885 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكبرة التي جابت مختلف محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تكثيف الرقابة المرورية، وتحقيق الانضباط على الطرق، وضمان سلامة المواطنين والحد من الحوادث.

وأسفرت الجهود الميدانية عن ضبط 108885 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تجاوز السرعات المقررة، والقيادة بدون رخصة، والسير عكس الاتجاه، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم ارتداء حزام الأمان، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة والمركبات المسببة للتلوث.

وشهدت الحملات انتشاراً مكثفاً لرجال المرور في الميادين والمحاور الرئيسية، خاصة في أوقات الذروة، مع استخدام أحدث الوسائل التقنية مثل الرادارات وكاميرات المراقبة لرصد المخالفات لحظياً، بما ساهم في تحقيق سيولة مرورية نسبية بعدد من الطرق.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار تلك الحملات بشكل دوري ومفاجئ، لضبط الحالة المرورية والتصدي للمخالفات التي تهدد السلامة العامة، مشددة على ضرورة التزام قائدي المركبات بقواعد وآداب المرور.

