تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 207 متهمين في القضية رقم 13272 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية".

اتهامات متنوعة بين القيادة والقتل

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2013 وحتى مارس 2023، تتبع تنظيم داعش، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، كما قام بتدريب عناصر على تصنيع واستخدام الأسلحة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم وآخرين ارتكبوا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر واستخدامها في أنشطة إرهابية.

كما وُجهت للمتهمين من الثاني وحتى الخامس والتسعين بعد المائة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، فيما أسندت للمتهمين من الأول وحتى الثاني بعد المائة تهمة تمويل الإرهاب، بينما نُسب لباقي المتهمين الاشتراك في أنشطة الجماعة مع علمهم بأغراضها.

وتضمنت الاتهامات كذلك ارتكاب جرائم قتل، وحيازة أسلحة وذخائر ومواد تُعد في حكم المفرقعات، ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة سماع المرافعات خلال الجلسات المقبلة.