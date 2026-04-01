قرار قضائي بشأن اتهام فادي خفاجة بسب وقذف الفنانة مها أحمد

كتب : أحمد عادل

03:54 م 01/04/2026

محاكمة فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 6 أبريل.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية الفنان فادي خفاجة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد.

محاكمة فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من الفنان فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر في القضية المتهم فيها بسب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، وقضت مجددًا بإلغاء حكم الحبس الصادر بحقه.

وسبق أن تقدم كل من الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد ببلاغين إلى مديرية أمن الجيزة، أرفقا بهما مقاطع مصورة ومنشورات قالا إنها تضمنت عبارات مسيئة وتشهيرًا متعمدًا بحقهما، لتباشر النيابة العامة التحقيقات التي انتهت إلى قرار إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية.

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

متضيعش نفسك.. كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم "حسم"

كيف خططت "حسم" لتفجير معهد الأورام؟.. تفاصيل جديدة من اعترافات عبد الونيس

محكمة القاهرة الاقتصادية الفنان فادي خفاجة الفنانة مها أحمد

