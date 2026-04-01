أقام "سامي.ع" دعوى تطليق أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بإنهاء علاقته الزوجية بزوجته، بعد زواج لم يستمر سوى عام واحد، مبررًا طلبه بتعرضه لخلافات مستمرة وصلت إلى تحرير عدد كبير من المحاضر ضده منذ بداية الزواج، بلغ عددها 11 محضرًا، تنوعت بين سب وقذف، وتعدٍ، وسرقة، واختفاء، وتبديد، ونصب.

زوج يلجأ لمحكمة الأسرة بعد عام من الزواج

وقال الزوج، في تفاصيل دعواه، إن حياته الزوجية بدأت بشكل طبيعي، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى سلسلة من النزاعات والمشكلات اليومية، موضحًا أن زوجته اعتادت اللجوء إلى تحرير محاضر ضده لأسباب وصفها بـ"البسيطة"، ما تسبب له في أزمات قانونية متكررة أثرت على استقراره النفسي والاجتماعي.

وأضاف "سامي" أن إجمالي المحاضر التي حررتها زوجته ضده بلغ 11 محضرًا خلال عام واحد فقط، تنوعت بين بلاغات مشاجرات واتهامات مختلفة، الأمر الذي جعله يشعر بعدم الأمان داخل منزله، مؤكدًا أنه أصبح مهددًا بشكل دائم باتخاذ إجراءات قانونية ضده مع كل خلاف.

خلافات يومية تتحول إلى أزمات قانونية

وأشار إلى أن محاولات الصلح بينهما باءت بالفشل، رغم تدخل عدد من أفراد الأسرتين، إلا أن الخلافات استمرت وتفاقمت، خاصة مع إصرار زوجته على التصعيد القانوني بدلًا من حل النزاعات بشكل ودي.

وأوضح الزوج أنه اضطر إلى اللجوء للقضاء بعد استحالة استمرار الحياة الزوجية في ظل هذه الأجواء، لافتًا إلى أن تكرار المحاضر تسبب له في أضرار مادية ومعنوية، فضلًا عن تأثيرها على سمعته بين المحيطين به وفي نطاق عمله.

فشل محاولات الصلح بين الأسرتين

وأكد "سامي"، في ختام دعواه، أنه لم يعد قادرًا على تحمل الضغوط الناتجة عن تلك الخلافات، مطالبًا المحكمة بإنهاء العلاقة الزوجية بشكل رسمي، حفاظًا على استقراره النفسي، ووضع حد للأزمات المتكررة.

وحملت الدعوى رقم 537 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

