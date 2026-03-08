كتب ـ رمضان يونس:

في ظل ما يشهده "سوق الذهب" من تحول غير مسبوق وتباين أسعاره في مصر،خصوصا بعد تزايد طلب المواطنين لشراء "المعدن الأصفر"، أملاً في تحقيق ثراء سريع بفارق السعر أو الاحتفاظ بقيمة أموالهم، كونه يعزز مكاسبه يومًا تلو الآخر. لكن كان هناك من يحاول استغلال هذة الحالةودسوا "المغشوش" منه في السوق.



في حي الدقي استغلت شركة مجوهرات شهيرة يقودها 14 أوكرانيًا، حاجة تزايد الطلب على الذهب؛ فشكلوا فريق عصابي دولي خطير، لم يكن هدفه السرقة أو بيع المخدرات، بل تقليد أختام الذهب "عيار 18"ـ الأكثر مبيعًا في السوق المحلي ـ بغرض بيع كميات كبيرة من الذهب المغشوش بسعر ضعيف لتحقيق مكاسب.



كل ما خططت له العصابة تم على أكمل وجه، بيع المعدن النفيس بأسعار ضعيفة لجلب زبائن عن طريق عروض استثنائية، لكن سرعان ما سقطت "العصابة الدولية" في فخ مكافحة جرائم الأموال العامة، بعد بلاغات من الزبائن تؤكد قيام الشركة ببيع مشغولات ذهبية وفضية مُقلدة. (مغشوشة)

نهاية عصابة الدهب في الفخ



الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تتبعت خطى العصابة، وتمكنت من القبض عليهم بمقر الشركة التي يتم تقليد بها المصوغات بالدقي، إذ عثرت على مشغولات ذهبية مدموغة بدمغات مُقلدة ومشغولات فضية بدون دمغات. وهو ما أكدته التحريات أن قصد بيع المشغولات الذهبية المُقلدة في ذات التوقيت هو النصب على المواطنين والتربح، مع علمهم بالنشاط الآثم.

النيابة: التشكيل الدولى أجانب

نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، أحالت التشكيل العصابي المكون من 14 متهمًا ("أولجا .ج" مسئولة توريدات بشركة مجوهرات شهيرة و " فلاديسلاف.ي" متدرب بشركة مجوهرات شهيرة، و"فاسيل.ف"، مسئول حسابات بشركة مجوهرات شهيرة، و" بيوتر.ل"، صاحب متجر إلكتروني بروسيا، و "اقليتا.ن"،مسوقة إلكترونية، و" فيكتوريا.م" استشاري لغويات، و" أنا .خ"، مندوب مبيعات، و" أولجا.ل"، واستشاري موارد بشرية بشركة مجوهرات، و "أوليكسندر.ر"، استشاري موارد بشرية بشركة مجوهرات، و"أرتور.ه" بدون عمل، و "ارتيم.ا"، استشاري موارد بشرية بشركة مجوهرات، و"تيموشينكو.ك" مخرج تصوير، و" س.ج"، مدير شركة مجوهرات ومصوغات شهيرة، و"ن.ك" مدير شركة مجوهرات ومصوغات شهيرة)، إلى المحكمة الجنايات المختصة.



وذكرت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، أن المتهمين الثالث عشر والرابع عشر، قلدوا تمغات (دمغات) الذهب عيار 18 بطريق الاصطناع الكلي، بأن اتفقوا على إنشاء تلك التمغات على غرار الصحيحة منها، و امدو بالمشغولات المراد تمغها على خلاف الحقيقة فقاما باصطناعها على غرار مثيلتها الصحيحة مُثبتين فيها الدمغات المزورة.

قلدوا دمغات عيار ذهب 18



وتابعت النيابة أن المتهمين استعملوا دمغات الذهب عيار 18، بأن دمغوا بها المشغولات الذهبية ودفعوها للتداول مع علمهم بأمر تقليدها، بغرض الاستيلاء على مبالغ نقدية للمتعاملين مع إحدى شركات المجوهرات الشهيرة بالدقي، عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية تمثلت في إيهامهم بتحصيل ربح غير صحيح، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الأموال.